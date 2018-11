EL ESCONDITE DE IVÁN

!"BROCCOLI" ha ganado el Premio "MEJOR CORTOMETRAJE DE COMEDIA" y ha recibido una nominación a "MEJOR MONTAJE" en el "Genre Celebration Festival 2018" en TOKIO. JAPON!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "BROCCOLI" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST COMEDY SHORT AWARD" and a NOMINATION as "BEST EDITING" at "Genre Celebration Festival 2018" en TOKIO. JAPON!

Congrats!