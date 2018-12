EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha ganado el Premio 🥇"MEJOR DIRECTOR" (Ivan Sainz-Pardo ) en la "Mostra de Curtas Vila de Noia" 2018 en Noia, La Coruña. ESPAÑA!

Muchas gracias a nuestra maravillosa Productora asociada Sara Horta por recoger el premio en mi nombre y en el de todo el fabuloso equipo de Ainhoa Short Film

!"AINHOA" alcanza los 137 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won 🥇 Award "BEST DIRECTOR" (Ivan Sainz-Pardo) at "Mostra de Curtas Vila de Noia" 2018 en Noia, La Coruña. ESPAÑA!

"AINHOA" has won already 137 International Awards!

Congrats!

