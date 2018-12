EL ESCONDITE DE IVÁN

!"BROCCOLI" de Ivan Sainz-Pardo ha ganado el 🥇"PREMIO DEL JURADO AL MEJOR I-CORTO" en el "Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC #FIBABC 2018" en Madrid. ESPANA!

Es el segundo ano consecutivo en conseguir dicho premio ya que la edición anterior Ivan Sainz-Pardo resultó vencedor en la misma categoría con su cortometraje: "DIE FREUNDIN".

!Felicidades!

-WINNER- "BROCCOLI" - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won 🥇"BEST SHORT FILM JURY AWARD" at "Festival Iberoamericano de Cortometrajes ABC #FIBABC 2018" in Madrid. SPAIN!

Congrats! Patrick Finger