EL ESCONDITE DE IVÁN

!"BROCCOLI" de Ivan Sainz-Pardo ha ganado el 🥇"BEST COMEDY AWARD" en el "So Limitless and Free Film Festival 2018" en Montreal. Quebec CANADA!

!Felicidades!

-WINNER- "BROCCOLI" - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won 🥇"BEST COMEDY AWARD" at "So Limitless and Free Film Festival 2018" en Montreal. Quebec CANADA!

Congrats!

Patrick Finger