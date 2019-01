EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha ganado el Premio 🥇"MEJOR CORTOMETRAJE LATINO" en el "Borrego Springs Film Festival 2019" en Borrego Springs. California. USA!

!"AINHOA" alcanza los 142 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won 🥇 "BEST LATIN SHORT" at "Borrego Springs Film Festival 2019" in Borrego Springs. California. USA!

"AINHOA" has won already 142 International Awards!

Congrats!

#award #shortfilm #cortometrajes