EL ESCONDITE DE IVÁN

!"SAVE" ha recibido el Premio🥇"MEJOR GUIÓN (Iván Sáinz-Pardo)" en el "FECIME - Festival Cinematográfico de Mérida 2019", Merida. MEXICO!

!"SAVE" alcanza los 105 Premios Internacionales y ya es el cortometraje estrenado en el Notodofilmfest más galardonado de la historia.

!Felicidades!

-WINNER- "SAVE" - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won 🥇"BEST SCRIPT AWARD (Ivan Sainz-Pardo)" at "FECIME - Festival Cinematográfico de Mérida 2019", Merida. MEXICO!

"SAVE" has won already 105 International Awards!

Congrats! Josephine Ehlert Roland von Kummant Philipp Fabian Kölmel