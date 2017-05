EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha sido premiado con el "BEST NARRATIVE SHORT AWARD" y se proclama como vencedor en el "Milwaukee Edge Film Festival 2017", USA!

-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has won the "BEST NARRATIVE SHORT AWARD" in the "Milwaukee Edge Film Festival 2017", USA!

Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant and Philipp Fabian Kölmel

Ver SAVE: https://vimeo.com/147255042