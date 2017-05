EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha sido premiado con el "SILVER REMI AWARD" al Mejor Thriller del año en la categoría de cortometrajes en el "50th Annual WorldFest-Houston" USA!

Es el Festival de Cine Independiente más antiguo del Mundo y uno de los más prestigiosos en los Estados Unidos de America en el que ya han recibido premios directores como Spielberg, Lucas, Ang Lee, the Coen Brothers, Ridely Scott, John Lee Hancock, Randal Kleiser, Oliver Stone, David Lynch, etc

Servidor ya tuvo el honor de ganar el REMI como Premio especial del Jurado en el 2004 con mi cortometraje "El Laberinto de Simone". :) !!Muchas felicidades a todos!!

Ver Save: https://vimeo.com/147255042