EL ESCONDITE DE IVÁN

!NOTICIÓN! "AINHOA" COMPETIRÁ POR LA PRESELECCIÓN A LOS OSCAR EN LA SECCIÓN OFICIAL DEL "FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA 2017!

("AINHOA" IN COMPETITION FOR THE PRESELECTION TO THE ACADEMY AWARD "OSCAR" IN THE OFFICIAL SELECTION AT "INTERNATIONAL FILM FESTIVAL IN HUESCA 2017", SPAIN!)

!Muchas felicidades a todos! http://www.huesca-filmfestival.com/seccion-oficial-2017/

Trailer "AINHOA": https://vimeo.com/200258183