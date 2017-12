EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" ha recibido el "PREMIO DEL PÚBLICO" y el Premio "MEJOR PELICULA DEL MES" en el "Los Angeles San Rafael Film Festival".



-AWARD N° 67+68 "SAVE - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "AUDIENCE AWARD" and "BEST MOVIE OF THE MONTH AWARD" at "Los Angeles San Rafael Film Festival". SPAIN



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummantand Philipp Fabian Kölmel!