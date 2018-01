EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"SAVE" recibe 5 premios: "MEJOR DRAMA", "MEJOR GUIÓN", "MEJOR CÁMARA" (Ex aequo: Ivan Sainz-Pardo / Vipin Chandran)", "PREMIO ESPECIAL: MEJOR CORTO DEL MES" y una "MENCIÓN ESPECIAL AL MEJOR DIRECTOR (Ivan Sainz-Pardo)" en el "The South Film and Arts Academy Festival". CHILE!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "SAVE - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won 5 AWARDS: "BEST DRAMA SHORT FILM", "SPECIAL AWARD: SHORT FILM OF THE MONTH", BEST SCREENPLAY AWARD" "DIRECTOR HONORABLE MENTION (Ivan Sainz-Pardo)" and "BEST CINEMATOGRAPHY (EX AEQUO: Vipin Chandran / Ivan Sainz-Pardo at "The South Film and Arts Academy Festival". CHILE!

Congrats Josephine Ehlert , Roland von Kummant , Philipp Fabian Kölmel