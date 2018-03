EL ESCONDITE DE IVÁN

-!"AINHOA" ha recibido el Premio al "MEJOR CORTO INTERNACIONAL" en el “MOVING PICTURES FESTIVAL” en Kalmthout, BELGICA!

El premio ha sido concedido por el público de la ciudad belga de Kalmthoutal durante las proyecciones de los cortos finalistas.

!Muchas felicidades a todos!

