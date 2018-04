EL ESCONDITE DE IVÁN

!"SAVE" ha recibido el "BEST SHORT AWARD" y el "BEST DIRECTOR AWARD" en el "Headline International Film Festival 2018", CANADA!

"SAVE" ya es el cortometraje nacido en el "Notodofilmfest" más premiado de la historia con 83 Premios Internacionales.

!Muchas felicidades a todos!

!Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant, Philipp Fabian Kölmel!