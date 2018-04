EL ESCONDITE DE IVÁN

!"SAVE" PREMIADO EN PARAGUAY! !"SAVE" ha recibido el "3rd AWARD BEST FICTION SHORT FILM" en el "SAN LORENZO Film Festival 2018, PARAGUAY Es el premio número 84 para "SAVE". !Muchas felicidades a todos! -WINNER "SAVE" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N°84 "3rd AWARD BEST FICTION SHORT FILM" en el "SAN LORENZO Film Festival 2018, PARAGUAY !Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummant, Philipp Fabian Kölmel! Trailer: https://lnkd.in/gYuGTaS Enlazarme. PROYECTOS 20/04/2018 10:46. Ivan Comentarios > Ir a formulario Añadir un comentario Nombre



