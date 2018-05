EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" gran vencedor en el "Moscow Shorts International Short Film Festival" recibiendo los premios a "MEJOR CORTOMETRAJE", "MEJOR DIRECTOR (Ivan Sainz-Pardo)" y "MEJOR FOTOGRAFÍA (Jose Martín Rosete)"!

""AINHOA" alcanza los 60 Premios Internacionales!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won AWARD N°60, "BEST FILM AWARD", "BEST DIRECTOR AWARD (Ivan Sainz-Pardo)" and "BEST CINEMATOGRAPHY (Jose Martín Rosete") at "Moscow Shorts International Short Film Festival", RUSSIA!

