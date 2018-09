EL ESCONDITE DE IVÁN

!"TONO MENOR" Sección Oficial y estreno internacional en USA en el "Austin Film Festival 2018"!

El Festival cumple ni más ni menos que 25 ediciones y se celebra del 26 de Octubre al 1 de Noviembre.

El Festival hace una selección entre miles de cortometrajes de todo el planeta y es el más importante del mundo en su competición de guiones en donde Ivan Sainz-Pardo junto a Juanjo Moscardó Rius y Jorge Dorado ya fueron Finalistas hace dos años con su guión de largometraje EL CAMINO DE LA VIDA (The Road of Life).

Esta selección lanza a TONO MENOR por la carrera de la próxima edición de los Premios GOYA.

!Muchas felicidades a todo el equipo!

Miguel Rellán Marta Garcia Larriu, Philipp Fabian Kölmel, Sergio Lopez Erañaa, David Tortosa, Polo Korstanje, Jose Martín Rosete, Guillermo Delgado Ortega, Natividad Orozco, Ivan Sainz-Pardo Fran García, Jaime Dezcallar, Paco Sepúlveda, Francisco Herasy David Temprano González. Jon Corcueraa, Ismael Martin Manuel Cora Irma Veiga Schmitz Nacho Carretero Jacinto Carretero

-OFFICIAL SELECTION "TONO MENOR" - Short Film" by Ivan Sáinz-Pardo has been selected at "Austin Film Festival 2018"!

International Premiere at 25 Anniversary of "Austin Film Festival 2018" 26 October - 1 November 2018.

Congrats!

TRAILER:https://vimeo.com/261330659