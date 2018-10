EL ESCONDITE DE IVÁN

SAVE, by Ivan Sainz-Pardo 9/10 + 🏆 - "Phenomenal direction, one take choreography, and ability to effectively establish the characters dramatically and pull off the twist." - Andrew J.D. Robinson

-!"SAVE" ha ganado el premio a "MEJOR CORTOMETRAJE DE TERROR" en el "Lucid Dream Fantastic Film Festival 2018". Toscana. ITALIA!