EL ESCONDITE DE IVÁN

!"AINHOA" ha ganado el Premio "GOLDEN KNIGHT AWARD" al MEJOR CORTOMETRAJE en el "Golden Knight Malta International Short Film Festival 2018" en Marsa. MALTA!

Se trata de uno de los festivales más longevos y míticos del planeta que ha celebrado su edición número 56.

!"AINHOA" alcanza los 130 Premios Internacionales!

!Muchas felicidades a todos!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "GOLDEN KNIGHT AWARD" as BEST SHORT at "Golden Knight Malta International Short Film Festival 2018" in Marsa. MALTA!

It is one of the longest running film festivals of its kind worldwide.

"AINHOA" has won already 130 International Awards!

Congrats!