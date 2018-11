EL ESCONDITE DE IVÁN

!"BROCCOLI" ha ganado el "BEST HUMOR AWARD" en el "Top Indie Film Awards"!

También recibió una nominación a "BEST ORIGINAL IDEA".

!Muchas felicidades Patrick Finger!

-WINNER "AINHOA" - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST HUMOR AWARD" at "Top Indie Film Awards"!

Congrats!