EL ESCONDITE DE IVÁN

!"TONO MENOR" (Minor Key) ha ganado el 1º Premio "MEJOR CORTOMETRAJE" en el "Kinomorphia International Film Festival 2018" en Sofía. BULGARIA!

El festival Kinomorphia Film Festival se celebró los días 13, 14 y 15 de Diciembre en la ciudad búlgara en la que competían 28 cortometrajes seleccionados de todo el mundo.

!Muchas felicidades a todo el equipo!

Miguel Rellán Marta Garcia Larriu Philipp Fabian Kölmel, Sergio Lopez Eraña, David Tortosa, Polo Korstanje, Jose Martín Rosete, Guillermo Delgado Ortega, Natividad Orozco, Ivan Sainz-Pardo, Fran García, Jaime Dezcallar, Paco Sepúlveda, Francisco Heras, David Temprano González Jon Corcuera, Ismael Martin Manuel Cora Irma Veiga Schmitz Nacho CarreteroJacinto Carretero

Congrats!

TRAILER: https://vimeo.com/261330659