EL ESCONDITE DE IVÁN

-Iván Sainz-Pardo ha recibido el "PREMIO AL MEJOR DIRECTOR" del Festival y el "PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE (CRIMEN)" por "SAVE" en el "Anatomy: Crime - Horror International Film Festival 2017" en GRECIA.



-AWARD N° 64! "SAVE - Short Film" by Ivan Sainz-Pardo has won "BEST DIRECTOR AWARD" and "BEST SHORT FILM (CRIME)" at "Anatomy: Crime - Horror International Film Festival 2017" in GREECE.



Congrats Josephine Ehlert, Roland von Kummantand Philipp Fabian Kölmel! — con Ivan Sainz-Pardo y Anatomy International Film Festival.

VER TRAILER: https://vimeo.com/174825306